Bianco Arancio Petrosino: ceduto Rizzo, arrivano Pellegrino e Gambina

La società A.S.D. Bianco Arancio Petrosino ha ceduto a titolo definitivo e totalmente gratuito il centrocampista Antonino Rizzo all’ A.S.D. Mazara Calcio, società che milita nel Campionato di Eccellenza girone A. Triplo salto di categoria quindi per il giovane Antonino, che dopo vari anni nel settore giovanile del Marsala Calcio, la scorsa stagione con la maglia del Bianco Arancio Petrosino ha avuto una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista. Adesso il Mazara Calcio ha deciso di puntare su di lui in vista della prossima stagione che inizierà a breve.

Antonino Rizzo

Per quanto riguarda gli arrivi, hanno firmato con la maglia del Bianco Arancio il difensore Eros Pellegrino e il centrocampista Emanuele Gambina. Per Pellegrino, classe ’99, si tratta della seconda esperienza con la società cara ai presidenti Parrinello-Galfano, dopo un anno di stop a causa di impegni personali, ritorna a fare parte del gruppo messo a disposizione dei due mister Sammartano-Baiata. Per Gambina, classe 2002, dopo vari anni nel settore giovanile del Marsala Calcio, ha deciso di provare questa esperienza che sicuramente, lo farà crescere su tutti i punti di vista. Ricordiamo che in questa stagione è obbligatoria la presenza in campo per tutti i minuti di gioco di almeno un tesserato nato dal 2002 in poi.