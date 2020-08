Petrosino Color Vibe 5k, il 9 agosto è festa

Dopo il grande successo della prima edizione nel 2019, torna a Petrosino l’evento che dagli Stati Uniti si è diffuso in tutto il mondo, dal Canada all’Australia. Il format che ha coinvolto tantissimi ragazzi e famiglie l’anno scorso, torna nel trapanese in una forma modificata per rispondere alle nuove esigenze e normative anti-covid, ma non meno divertente. Musica e colori non mancheranno, ma in sicurezza. E’ partito il conto alla rovescia per la ripresa della stagione Color Vibe con la prima tappa post-COVID a Petrosino della Color Vibe 5k. L’appuntamento trapanese, si conferma anche nel 2020 all’interno del Color Vibe Tour ed è fissato per domenica 9 agosto e fa parte dell’ampio programma estivo offerto dal Comune di Petrosino, che patrocina l’evento.

La formula prevede – secondo le nuove direttive volte ad evitare i contagi – animazione ed intrattenimento con il lancio di polveri vario pinte (tutte rigorosamente naturali) all’interno del Vibe Village. Musica, animazione ed intrattenimento inizieranno già dal pomeriggio a cura di “L’altra Palestra” e del percussionista “Saltimbal”. L’iniziativa è organizzata da Color Vibe Italia con il Patrocinio del Comune di Petrosino, Radio Itaca in qualità di Media Partnership con il Dj set Liberio Milazzo e Claudio Adragna.

La giornata inizierà nell’area Oasi Zone – Biscione, a Petrosino (TP),alle 11, con l’apertura del Color Vibe Village: qui tutti coloro che intendono partecipare dovranno obbligatoriamente registrarsi (secondo le nuove disposizioni) e poi potranno ritirare il Color Vibe Kit (accesso al color party, bustina di colore, accesso al fluoparty, fluo kit, protezioni individuali anti-covid, tatuaggi temporanei). Lo si potrà fare fino all’inizio del ColorParty, fissato alle ore 20. Da quel momento si succederanno i canonici quattro lanci di colore (in forma rivisitata ed ogni 15 minuti). A seguire, Fluo Party per tutti ed intrattenimento sotto le stelle grazie alla musica di Radio Itaca.