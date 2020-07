Inchiesta “Aegades”, revocati i domiciliari per Pagoto e Bevilacqua

Dai domiciliari all’obbligo di dimora. Il gip del Tribunale di Trapani ha ridefinito la misura cautelare prevista per il sindaco egadino Giuseppe Pagoto. Lo scorso 17 luglio il primo cittadino, dimessosi nei giorni scorsi, era stato posto agli arresti domiciliari in conseguenza del suo coinvolgimento nell’inchiesta “Aegades”. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha deciso Pagoto potrà allontanarsi dalla propria abitazione, ma non potrà allontanarsi dal territorio di Trapani, Erice o Valderice. Revocati i domiciliari anche per l’ex vice sindaco Vincenzo Bevilacqua, che avrà l’obbligo di dimora nei comuni di Trapani o Erice. Nei suoi confronti il gip ha anche riformulato l’accusa (da corruzione a presento abuso d’ufficio). Modificato il provvedimento di obbligo di dimora (da Trapani a Favignana) anche per l’ex assessore Sammartano, dimessosi nei giorni scorsi assieme a Pagoto.