Coronavirus nel trapanese, sempre quattro i positivi

Come ieri, anche oggi risultano 4 i positivi in provincia di Trapani, in base all’ultimo aggiornamento dell’Asp. Tutti asintomatici, sono distribuiti tra Marsala (2), Mazara del Vallo (1) e Alcamo (1).

L’ultimo caso, come evidenziato ieri, è quello di una donna originaria del Marocco, risultata positiva al tampone dopo il parto, avvenuto presso l’ospedale di Palermo, dove si trova tuttora. Gli altri tre soggetti, due donne marsalesi e un uomo mazarese, si trovano in isolamento domiciliare obbligato, presso la propria abitazione.

Stabile il numero dei guariti (125), così come quello dei deceduti (5). Rispetto a ieri si registra un ulteriore incremento del numero di tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (19.330), mentre i test sierologici condotti sul personale sanitario sono giunti a quota 9.455.