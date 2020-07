Mascherine con la zip: la nuova moda dell’estate 2020

Novità in arrivo per quanto riguarda la protezione viso, naso, bocca contro il coronavirus

Si stanno facendo strada, per questa estate 2020 ma è quasi certo che si protrarranno anche oltre, idee utili a rendere le mascherine il più agevoli possibili. Anche quando si sta per troppo tempo fuori casa ed è comunque necessario mantenere il distanziamento sociale con relativa protezione alle vie respiratorie. Avevamo visto come un’invenzione in 3D alleviasse i fastidiosi segni dovuti alla mascherina, o il tutorial su come indossarle per evitare il rischio di congiuntiviti.

Ecco arrivare una particolare tipologia ci accompagnerà sicuramente nei momenti più “sociali”: le mascherine con la zip. Per bere, mangiare ma anche per chi ha il vizio di fumare, con tali mascherine è possibile svolgere queste semplici azioni senza doverle levare dal viso. La novità arriva dagli Stati Uniti da un’idea di Haley Manley e Sarah Cordill di Houston, in Texas, che grazie all’azienda Shut Your Mouth producono le mascherine in tessuto con tanto di zip, appunto.