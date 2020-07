Marsala 2020: Aiello non sosterrà Rodriquez, Lombardo e Santangelo sì

La parlamentare di Partanna Piera Aiello ha annunciato la propria intenzione di non sostenere il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Aldo Rodriquez alle prossime amministrative. “La sottoscritta per le prossime amministrative a Marsala non appoggia o preferisce nessun candidato”, ha affermato la deputata pentastellata, smentendo al contempo l’ipotesi di un possibile sostegno al candidato civico Sebastiano Grasso.

La Aiello, come si ricorderà, fu eletta proprio nel collegio di Marsala alle elezioni politiche del marzo 2018. La sua candidatura fu caldeggiata dal meetup di Marsala. Ma da circa un anno i rapporti con la componente pentastellata più vicina al portavoce consiliare Aldo Rodriquez si sono andati sfilacciando.

“Esattamente come il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che nel 2019 relativamente alle elezioni regionali in Calabria “non poteva votare una lista con anche una semplice ambiguità” nonostante vi fosse tra i candidati un uomo del Movimento Cinque Stelle, allo stesso modo mi vedo costretta a fare perché nessuno nella città di Marsala per quanto mi riguarda ha i requisiti per essere appoggiato dalla sottoscritta. Il Movimento Cinque Stelle per la città ha il suo candidato che corre per diventare Sindaco, ma non è il mio candidato. Allo stesso a suo tempo avevo espresso il mio dissenso dinnanzi alla volontà di volersi candidare ad ogni costo, dissenso che è rimasto inascoltato ed è stata la ragione per cui sono stata allontanata dal meetup e dal gruppo che sostiene il candidato. Ragione per cui mi dissocio da qualsiasi accostamento con qualsiasi candidato”.

Diversa la posizione degli altri parlamentari pentastellati del territorio, che hanno invece ribadito il proprio sostegno alla candidatura di Rodriquez a Marsala.

“Conosco Aldo da diversi anni e ho sempre apprezzato il suo grandissimo impegno per la città di Marsala, la città che ama e in cui vive – afferma il deputato alcamese Antonio Lombardo -. Aldo ha il mio totale appoggio, nonché quello di tutti i portavoce siciliani, per affrontare una sfida ardua e complessa come quella delle amministrative. In questi anni si è battuto come un leone, da solo, all’interno del consiglio comunale e ha anteposto l’interesse per la sua città a qualsiasi altra cosa. Aldo Rodriquez è la persona giusta per Marsala, preparato e pronto ad affrontare questa ultima battaglia per raggiungere il governo della città e dare ai marsalesi una guida autorevole e libera. Aldo Rodriquez è il mio candidato!”.

Ha confermato il proprio sostegno all’architetto lilybetano anche il senatore trapanese Vincenzo Maurizio Santangelo.