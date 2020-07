Facciamo EcoScuola con i 5 Stelle, finanziati progetti di tre scuole della Provincia di Trapani

Grazie alla splendida iniziativa “Facciamo EcoScuola” del Movimento 5 Stelle, è stata data la possibilità a tutte le scuole italiane pubbliche di partecipare ad un concorso e di presentare dei progetti finalizzati a raggiungere gli obbiettivi di: riduzione dll’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, promozione della mobilità sostenibilità, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi, organizzazione di giornate per la sostenibilità. Nel trapanese sono stati votati sulla piattaforma Rousseau tre progetti realizzati da tre istituti scolastici secondari di secondo grado.

In particolare, in Sicilia l’iniziativa “Facciamo EcoScuola” vedeva la disponibilità di 300 mila euro, frutto delle restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, con la possibilità di finanziare progetti con importi da 10 a 20 mila euro.

La consultazione on line si è conclusa lo scorso 15 maggio 2020 e il Senatore Santangelo ha comunicato che le scuole vincitrici che hanno accettato le donazioni, come risultanti in ordine ai voti degli iscritti su Rousseau sono:

– la scuola I.P.S.E.O.A. “VIRGILIO TITONE” di Castelvetrano con il progetto dal titolo “Riqualificazione energetica” ha ottenuto 20 mila euro. L’istituto alberghiero potrà così realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 19,80 kwp, destinato, a produrre energia elettrica dall’energia solare.

https://rousseau.movimento5stelle.it/open-progetto/eco-scuola/detail/riqualificazione-energetica

– la scuola I.I.S. “ABELE DAMIANI” di Marsala con il progetto “impianto fotovoltaico e pannelli solari” ottenendo 20 mila euro, intende realizzare e dotare così la scuola di un impianto fotovoltaico e di due pannelli solari termici di 300 litri ciascuno, il tutto finalizzato all’efficientamento energetico installandoli sui tetti della scuola con notevole impatto ecosostenibile;

https://rousseau.movimento5stelle.it/open-progetto/eco-scuola/detail/progetto-impianto-fotovoltaico-e-pannelli-solari-termici

– la scuola I.S. S.CALVINO-G.B.AMICO di Trapani con il progetto “Il Meccatronico verde” ottenendo 10 mila euro, prevede l’attivazione di laboratori didattici con l’utilizzo di nuove apparecchiature diagnostiche 4.0 presenti nelle moderne Officine Meccaniche, al fine di potenziare le competenze tecniche degli studenti nello studio e nel rilevamento dei parametri di monitoraggio delle emissioni inquinanti degli autoveicoli.

https://rousseau.movimento5stelle.it/open-progetto/eco-scuola/detail/il-meccatronico-verde

In totale in tutta la Sicilia sono stati finanziati 18 progetti per un ammontare complessivo di €uro 299.094,00, precisamente 4 progetti nella provincia di Palermo, 3 progetti per le province di Messina e Trapani e 2 progetti per le province di Agrigento, Catania, Enna e Ragusa.

“Ringrazio tutte le scuole che hanno partecipato, presentando il proprio progetto. Mi congratulo con le scuole vincitrici con l’auspicio di poter vedere presto realizzati i loro progetti” ha concluso il senatore pentastellato Santangelo.