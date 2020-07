Autori & Territori: “Fare il portoghese”, al Carmine incontro con Gaspare Trapani

“Fare il portoghese” è il titolo del primo appuntamento della rassegna “Autori & Territori”, curata da Francesco Vinci e promossa dall’agenzia Communico di Renato Polizzi, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Marsala.

A inaugurare la rassegna, domani pomeriggio, 23 luglio, al Convento del Carmine alle ore 19, sarà una conversazione sui legami culturali e letterari tra Italia e Portogallo con Gaspare Trapani, marsalese, ricercatore del CECC (Centro de Estudos de Comunicação e Cultura), traduttore, docente di Lingua Italiana presso l’Università Classica di Lisbona, l’Università Cattolica e di Letteratura Italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura in Portogallo, nonché autore di varie pubblicazioni, in italiano, in inglese e in portoghese, e relatore in diverse conferenze.

Nel corso dell’incontro si terrà una lettura ragionata di alcuni testi di poeti portoghesi contemporanei, tradotti dallo stesso Trapani, tra cui: Murilo Mendes, scrittore e poeta luso-brasiliano, esponente di punta del modernismo e del surrealismo, nato in Brasile e morto a Lisbona, fu anche docente in Italia, presso l’Università La Sapienza di Roma, e autore di una vasta produzione poetica, vinse il premio Etna Taormina nel 1972 e Joao Luis Barreto Guimaraes, nato a Porto nel 1967, medico e poeta. La sua opera poetica è tradotta in varie lingue, fra cui l’italiano. Con la traduzione della raccolta Mediterraneo, fu finalista, nel 2019 al XXXI Premio Letterario Camaiore. Sarà inoltre letto in anteprima un testo poetico inedito, in via di pubblicazione, dedicato a Selinunte, di Luis Castro Mendes, classe 1950, letterato e politico portoghese, Ministro della Cultura nel biennio 2016-2018, e autore di varie raccolte di versi.

All’incontro interverrà l’assessore alle Politiche Culturali Clara Ruggieri.