Partito del Popolo Siciliano: “Sosterremo con una nostra lista la candidatura di Giulia Adamo”

Nella giornata di lunedì 20 luglio è stato presentato alla stampa il progetto elettorale per Marsala del Partito del Popolo Siciliano. Nella sede di Palazzo Burgio Spanò, il presidente regionale Domenico Corrao ha esordito affermando che il suo partito, dopo i vari passaggi interni sia provinciali che comunali, ha deciso di sostenere la candidatura di Giulia Adamo a sindaco di Marsala.

“La nostra identità siciliana – ha detto – si sposa con il progetto di Giulia Adamo con la quale abbiamo collaborato a predisporre un programma per la città”. Erano presenti il segretario provinciale del partito Paolo Marino e quello di Marsala Luca Pantaleo.

Nel suo intervento il responsabile regionale ha puntato molto sullo statuto regionale siciliano che non è stato, a suo dire, mai applicato e che potrebbe portare grandi benefici anche e soprattutto economici alla realtà isolana. “I politici siciliani – ha concluso Domenico Corrao – hanno abbandonato gli interessi del nostro territorio. E’ giunto il momento di sostituire per intero la classe dirigente siciliana”. Subito dopo è intervenuta la candidata alla carica di sindaco.

“Puntiamo su una serie di liste civiche e di Movimenti come quello rappresentato dal Partito del Popolo Siciliano – ha detto Giulia Adamo – per cambiare le cose nella nostra città. Marsala merita un’altra classe dirigente che vada oltre i consueti schemi che vedono contrapposti centro sinistra e centro destra che ormai sono superati. Puntiamo sui programmi, su temi che i cittadini avvertono come vicini alle loro esigenze. Mi riferisco alla città che appare sporca e che ha bisogno di interventi urgenti in tutti i settori”.

Al termine della conferenza stampa il presidente regionale Domenico Corrao ha annunciato che il Partito del Popolo Siciliano sarà presente al rinnovo del Consiglio comunale di Marsala, fissato per il 4 e 5 ottobre prossimi, con una propria lista e con i proprio simbolo.