Européade in Lituania nella prima versione virtuale. Ci sarà anche il Gruppo Marsala Antica

Il Comitato Internazionale dell’Européade e il suo team tecnico annunciano l’imminente inizio dell’Européade nella sua prima versione virtuale, l’Européade 2020 – Praticamente insieme .

L’Européade , il più grande festival folk in Europa, riunisce ogni anno 6.000 ballerini, musicisti e cantanti da tutta Europa in una città diversa, unica nel suo genere.

L’evento annuale originariamente previsto quest’anno dal 5 al 9 agosto nella città lituana di Klaipeda non si ferma, ma cambia formula alla luce della pandemia da Covid-19. Per la prima volta, dunque, la manifestazione sarà sostituita da un incontro virtuale, l’Européade 2020 – Praticamente insieme, che si celebrerà con il consueto programma di 5 giorni, comprensivo di spettacoli, sfilata e balli in costume tradizionale. Centinaia di gruppi, dal Portogallo agli Stati baltici, da Cipro alla Scozia condivideranno un momento unico di cultura e amicizia, invitanti gli utenti del web ad unirsi a loro, tramite il sito https://www.europeade.eu/it/home e la pagina Facebook https://www.facebook.com/europeade.eu

“Insieme – spiegano gli organizzatori – combattiamo le malattie e il contenimento e ci riuniamo in un’esperienza unica di 5 giorni per condividere l’Europa della cultura nella sua diversità. Tutti i partecipanti intervengono a loro spese”. Da qui l’invito ad assistere agli spettacoli, rendendo così omaggio alla cultura europea.

Il “Gruppo Folklorico Marsala Antica”, registrato per l’edizione di quest’anno parteciperà all’evento, in attesa che l’Europeade approdi in Sicilia per l’edizione del 2021, che si svolgerà a Trapani.