L’Anm di Trapani ricorda la Strage di via D’Amelio con Bolzoni, Scarpinato e l’ultimo film di Maresco

Trapani ricorda Paolo Borsellino e le vittime delle stragi di mafia in occasione del 28° anniversario dalla Strage di via D’Amelio.

Il programma si articola in due diversi momenti che si terranno nell’ambito della stessa serata a Villa Margherita. Domenica 19 luglio, a partire dalle 20, è previsto un dibattito a cui parteciperanno due figure di prestigio, che, in campi diversi, hanno consentito di approfondire la conoscenza del fenomeno mafioso negli anni: il giornalista di Repubblica Attilio Bolzoni e il magistrato Roberto Scarpinato, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo. A seguire, a partire dalle 21, verrà proiettato l’ultimo film del regista palermitano Franco Maresco, “La mafia non è più quella di una volta”, insignito del premio speciale della giuria alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

L’evento è organizzato dalla sottosezione dell’Associazione Nazionale Magistrati di Trapani e si avvale del patrocinio dell’Amministrazione Comunale del capoluogo.