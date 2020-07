Joe Bastianich posta una foto: “Marsala, 1990” ed è virale

Un’immagine sui profili Facebook e Instagram, ritrae un giovanissimo Joe Bastianich a Marsala, nel 1990.

Questo il ricordo condiviso dal ristoratore italo-americano: “Marsala, Sicilia 1990 circa. Il vino è sempre stato nella mia anima. Ho creato negli anni per @delposto la cantina di vini italiani più importante al mondo. Oggi ne mettiamo un po’ in vendita, circa 30k bottiglie. Parte dei proventi in beneficenza. Se sei un collezionista scopri il catalogo e … goditele!”.

E il link in cui visitare le vaste scelte: https://linktr.ee/jbastianich

Tra i commenti, centinaia come le condivisioni, da tutte le parti del mondo, qualcuno gli chiede in quale cantina si trovasse allora e Joe Bastianich come risposta tagga Marco De Bartoli della nota cantina vinicola marsalese.

Una bella vetrina per la Città e per il suo vino liquoroso.