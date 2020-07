Marsala: eventi in via Isgró, strada chiusa il sabato di luglio e agosto

L’Associazione “Koinè” realizzerà il programma “R-Estate In Libreria Con Noi”, che si svolgerà nella libreria “L’Albero delle Storie” – in via Calogero Isgrò – nel periodo estivo.

Tenuto conto dell’autorizzazione dell’Amministrazione comunale, il Comando della Polizia Municipale ha disposto la parziale chiusura al transito veicolare della suddetta strada nelle giornate di Sabato dei mesi di Luglio e Agosto 2020, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 17:30 e le 19:30. Sarà cura degli organizzatori presidiare l’area di svolgimento dell’evento, apporre la relativa segnaletica e collocare le transenne all’incrocio con piazza Matteotti, coadiuvati dal personale della Polizia Municipale. Durante gli orari di chiusura della via C. Isgrò è comunque consentito l’accesso ai titolari di passi carrai; mentre i residenti in via Sanclimenti dovranno transitare in contromano verso piazza Matteotti.