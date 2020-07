Pregiudicato fermato ad Alcamo con 30 grammi di cocaina in auto

Blitz anti-droga del Commissariato di P.S. di Alcamo che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un pregiudicato di Trappeto, Salvatore Ferrara, 45 anni, responsabile di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, il risultato investigativo è stato conseguito a seguito di un controllo operato dalla volante del Commissariato di P.S. alcamese l’arteria stradale SP 47 che collega il Comune di Alcamo con quello di Castellammare del Golfo allorquando è stato notato un furgone con a bordo Ferrara il quale, nel passare vicino al veicolo della Polizia, ha assunto un atteggiamento sospetto, attirando l’attenzione del personale operante: il veicolo è stato seguito ed intercettato poco distante. Insospettiti dalla descritta condotta nonché dall’insofferenza immediatamente manifestata dal fermato, gli agenti hanno effettuato un accurato controllo del veicolo e della persona, in seguito a cui sono stati rinvenuti due involucri di cellophane contenenti circa 30 grammi di cocaina.

Alla luce delle risultanze investigative, Salvatore Ferrara è statpo accompagnato in Commissariato e, visti anche i precedenti specifici in materia di stupefacenti annoverati dallo stesso, dichiarato in stato di arresto per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La descritta attività di Polizia Giudiziaria è stata avallata dall’autorità giudiziaria, che si è mostrata concorde con l’operato dei poliziotti, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.