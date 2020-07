Coronavirus nel trapanese: positiva un’altra donna di Marsala

Salgono a due i positivi in provincia di Trapani. La novità riguarda una donna marsalese, asintomatica, di rientro da Varese. La paziente si era recata fuori provincia per un ricovero. Come prevede la prassi, è stata sottoposta a tampone, risultato positivo.

Il secondo caso riguarda sempre la giovane marsalese asintomatica, rientrata da Bergamo e ancora in isolamento domiciliare obbligato dopo settimane, monitorata dall’Asp.

Sale ulteriormente il numero dei tamponi effettuati – 15.819 – così come quello dei test sierologici condotti sul personale sanitario (8.592).

Resta confermato il numero dei guariti (125), così come quello dei decessi (5) registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.