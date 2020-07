La piattaforma on line funziona male e il Consiglio comunale di Marsala viene rinviato

Iniziata la seduta del Consiglio comunale ancora con criterio “misto”. Alcuni consiglieri sono in Aula e altri sono invece collegati da remoto. Dopo una serie di interventi a commento dell’approvazione della delibera della scorsa seduta relativa alla istituzione della figura del garante, si passa alle comunicazioni.

Interviene il vice presidente del Consiglio Arturo Galfano relativamente alle giornate di apertura del cimitero, alla viabilità e alla pulizia dentro il locale nosocomio. Rosanna Genna, Ivan Gerardi ha chiesto dell’istituzione di una piattaforma web e la realizzazione di una campagna d’informazione mediatica dal titolo “io compro italiano” oggetto di una sua mozione di cui chiede il prelievo.

Per un aspetto tecnico la seduta viene sospesa per pochi minuti durante i quali il presidente Enzo Sturiano chiede di conferire con i capigruppo consiliari.

Si ricomincia e arriva subito una notizia “particolare”, Enzo Sturiano comunica che per problemi alla piattaforma Anci non tutti i consiglieri che si collegano da remoto sono nelle condizioni di avere un collegamento ottimale. Lo stesso vale per i funzionari e per i dirigenti: “Pertanto – ha affermato il presidente – la seduta sarà riconvocata per giovedì 9 luglio prossimo alle ore 17”.