Sgarbi portato via di peso dalla Camera, insulti a Carfagna e Bartolozzi. IL VIDEO

Vittorio Sgarbi viene espulso dall’Aula di Montecitorio. “Non può offendere i suoi colleghi, non può pronunciare parolacce”, gli ha detto la vicepresidente Mara Carfagna tra gli applausi unanimi. Sgarbi non voleva abbandonare l’Aula: ha dovuto essere portato via dai commessi di peso, chi lo prendeva per le braccia, chi per le gambe. “Vergogna, Vergogna!», hanno urlato diversi deputati mentre qualcuno gli diceva «pagliaccio» e Carfagna sottolineava che «ha trasformato quest’Aula in uno show, parolacce anche alle donne».

IL VIDEO:

Sgarbi è stato portato via letteralmente di peso fuori dall’Aula della Camera dopo che, espulso dalla vicepresidente Carfagna, si ostinava a non uscire dall’Emiciclo e, anzi, si produceva in improperi nei confronti di lei e della deputata di Forza Italia Giusi Bartolozzi, come «Vaff******», «s*****a», «t****a» ed altre parole. Carfagna lo ha più volte invitato a uscire. Sgarbi si è invece seduto negli scranni di Fratelli d’Italia prima e poi della Lega. A quel punto quattro commessi lo hanno sollevato di peso, due per le gambe e due per le braccia, e lo hanno portato fuori.