Installato servoscala per i disabili al Monumento ai Mille di Marsala

Se ne parla da anni e, finalmente, oggi è stato portato a compimento. Stiamo parlando del servoscala per disabili installato al Monumento ai Mille, al fine di consentire – anche a chi ha problemi di deambulazione – di godere della vista sul mare offerta dal punto più alto dell’opera dedicata all’Impresa garibaldina.

“Tanti i progetti, in questi anni, che hanno riguardato l’abbattimento delle barriere architettoniche laddove le strutture ne erano sprovviste – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. Ora si aggiunge quest’altro importante servizio a beneficio di cittadini e visitatori affetti da disabilità, ma anche per agevolare gli anziani che affrontano con fatica le scale del Monumento” .

Per l’utilizzo del servoscala – che può contenere anche l’eventuale carrozzina – ci si dovrà rivolgere al personale della Proloco che opera all’interno del Monumento ai Mille, sia di mattina che di pomeriggio. La Ditta che ha installato il servoscala – la Becam di Sant’Agata di Militello – curerà anche la fornitura di quattro sedie per l’accesso a mare dei disabili, collocate nelle spiagge libere in prossimità delle torrette degli assistenti bagnanti. Servoscala e sedie job, assieme alla sistemazione di alcune edicole votive, rientrano in un progetto che è stato proposto lo scorso anno dal Consiglio comunale in sede di approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche.