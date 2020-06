Al Liceo Classico di Marsala esami sospesi, un docente ha la febbre

Al Liceo Classico “Giovanni XXIII” di Marsala sono saltati gli esami nella giornata di oggi.

Un caso anomalo ma necessario per quanto sta accadendo in queste ore, dove c’è tanta apprensione nel corpo docente e tra gli studenti.

Un insegnante della Commissione d’esami ha la febbre e, come ancora da prassi, ieri ha fatto il tampone anti Covid. Tampone che è risultato negativo anche se forse potrebbe fare la controprova.

Oggi l’esame è stato sospeso per quattro studenti e domani è possibile che vengano pure sospesi. Ma ancora non c’è, in quest’ultimo caso, l’ufficialità.

Potrebbe essere una normale febbre di stagione ma è giusto rimanere cauti.