Tampone negativo per presunto Covid a Marsala. Pronto Soccorso pienamente operativo

Il Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala è regolarmente aperto e funzionante. Si è dunque rivelata una fake news la notizia circolata ieri sera, a proposito della chiusura al pubblico del Pronto Soccorso lilybetano in seguito all’arrivo di un paziente sospetto Covid. Una voce incontrollata e non verificata, che per qualche ora ha generato confusione e preoccupazione nella comunità locale.

In realtà, il soggetto in questione, è stato portato ieri presso il nosocomio marsalese, che all’interno del Pronto Soccorso prevede un doppio percorso, per distinguere i presunti Covid dagli utenti affetti da altre patologie. Il paziente aveva complicanze di tipo respiratorio ed alla luce di ciò è stato ricoverato in ospedale. Come prevede la prassi di queste settimane, è stato sottoposto a tampone, il cui esito – negativo – è stato comunicato questa mattina. L’Asp sottolinea che il percorso seguito dal soggetto in questione all’interno del Pronto Soccorso è stato comunque prudenzialmente sanificato.