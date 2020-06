Marsala: in centro compare scritta contro il Ministro Bellanova con croce celtica

“Vox Populi. Bellanova zecca rossa” è la nuova scritta realizzata con la vernice spray nera che questa mattina è comparsa, con accanto una croce celtica, sul muro di una casa in via Cammareri Scurti, nel centro storico di Marsala, vicino la scuola “Garibaldi”.

Ovviamente il riferimento è al ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. Sul suo profilo Facebbok, è intervenuto anche l’onorevole Davide Faraone di “Italia Viva”: “Il becerume continua a sporcare i muri, le parole d’odio, sempre le stesse, continuano ad accanirsi con violenza contro Teresa Bellanova. Un veleno senza precedenti, un clima intossicato anche da una politica irresponsabile che con le sue parole dà fiato al branco. A Teresa dico: andiamo avanti, senza paura”.

Marsala è nota purtroppo per alcune scritte ingiuriose (come quella giorni fa conto Anna Frank) e a carattere nazi-fascista, oppure volte a fregiare monumenti come quello a Garibaldi.