Mercatino di Marsala di nuovo aperto: primo giorno senza assembramenti

E’ da oggi tornato fruibile, seppur con le dovute precauzioni il mercatino del martedì a Marsala. Come annunciato nei giorni scorsi, da questa settimana c’è stata la ripresa delle attività, a due mesi e mezzo dalla sospensione disposta in seguito all’emergenza epidemiologica.

In realtà, almeno per il momento, le presenze dei tempi migliori sono un lontano ricordo. L’affluenza è stata infatti limitata e anche gli stand presenti erano meno del solito. Naturalmente, tutto ciò ha fatto sì che non si registrassero assembramenti e che tutto si svolgesse nel rispetto delle regole. Il sindaco Alberto Di Girolamo ha effettuato un sopralluogo per verificare personalmente la situazione: “Solo se si usano le mascherine e si tiene la distanza interpersonale – ricorda il primo cittadino lilybetano – si potrà assicurare la tutela della salute di utenti e operatori. Sia i Vigili urbani che i volontari della Protezione civile continueranno ad essere presenti anche per svolgere la necessaria attività di prevenzione”.

I due ingressi (via Della Gioventù e via Degli Atleti) sono stati presidiati nel corso della mattinata dai vigili urbani e da alcuni agenti di vigilanza privata. Gli operatori si sono muniti con le proprie risorse anche di un dispositivo per la misurazione all’utenza della temperatura, prima di accedere all’area di vendita.

Venerdì prossimo, sarà la volta del mercatino di Strasatti e, anche qui, sarà assicurata la presenza di Vigili e Protezione civile.

Al termine di questa prima settimana di riapertura, operatori commerciali e tecnici comunali si incontreranno nuovamente per valutare ulteriori soluzioni migliorative per la fruizione dei due mercatini di Marsala.