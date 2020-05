La camminata veloce fa benissimo. Ecco perchè

Potrebbe essere meno sentita la prova costume quest’anno, perché sorpassata dalla gioia di potersi lasciare alle spalle questo periodo di lockdown, ma mantenersi in forma è un scelta che andrebbe fatta a prescindere. Costume o no. Senza strafare, ecco come mantenere un fisico allenato e asciutto anche praticando una semplice passeggiata. Si chiama Fitwalking ed è l’esercizio della camminata veloce utile a riprendere tono muscolare e a perdere peso. La ginnastica adatta a tutti, quindi, e assolutamente da fare dopo la quarantena.



I benefici della camminata veloce

Praticare fitwalking, meglio ancora se all’aria aperta, ora che è stato allentato il lockdown, aiuta a smaltire calorie e a rassodare i muscoli in generale. Non solo, la camminata veloce riduce il grasso addominale snellendo la pancia, migliora l’ossigenazione dei tessuti e la circolazione. Fa sudare, elimina via quindi le tossine in eccesso e riduce lo stress. Non servono attrezzi, né palestre: basterà indossare un comodo abbigliamento sportivo, una borraccia di acqua e camminare a passo svelto e costante ad un’andatura di almeno 6 km all’ora. L’ideale sarebbe fare fitwalking ogni giorno per almeno mezz’ora, in alternativa quattro volte a settimana per circa 40-50 minuti.