Fava: “La sanità un tragico bancomat al servizio della politica”

Anche il presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava ha commentato con amarezza quanto emerso nell’ambito dell’inchiesta “Sorella Sanità”.

“Al di là delle contestazioni specifiche – afferma Fava – l’inchiesta della Procura di Palermo e della Guardia di Finanza conferma che la sanità in Sicilia resta un tragico bancomat al servizio della politica, e viceversa. Per scambiarsi poltrone, carriere, denari ed appalti. È triste dover commemorare Giovanni Falcone senza che i governi che si sono succeduti in questi 28 anni abbiamo saputo mettere in campo, oltre alle frasi di circostanza, strumenti i