Coronavirus nel trapanese, rimane un solo positivo

Il quadro dei contagi in provincia di Trapani si conferma stabile. Così come ieri, l’Asp fa sapere che resta soltanto un positivo sul territorio trapanese, da giorni in isolamento domiciliare a Castelvetrano, in attesa di completa negativizzazione. Inalterato, dunque, il numero dei decessi (5), quello dei ricoveri (0) e dei guariti (119).

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i tamponi effettuati sono 7.990, mentre sono 4519 i test sierologici condotti sul personale sanitario.