Birgi: a giugno e luglio si torna a volare con Ryanair

“Stiamo tornando verso la normalità… abbiamo pazientemente lavorato in silenzio e atteso, e adesso attendiamo il Decreto di riapertura del nostro Aeroporto. Vi confermo che i rapporti e le trattative con Ryanair non si sono mai interrotti. Abbiamo lavorato con continuità e sul sito dell’importante compagnia irlandese, oltre che nelle agenzie di viaggio, trovate i voli già prenotabili”.

Ad affermarlo, il Presidente di Airgest, Salvatore Ombra, in merito al ritorno delle tratte aeree da e per l’aeroporto di Birgi.

Per giugno torna il volo per Bologna mentre a luglio si incrementano le tratte per Milano (Orio al Serio), Pisa, Malta, Praga e Karlsruhe/Baden Baden in Germania.