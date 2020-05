Pd: Barbagallo nuovo segretario regionale, a breve i congressi locali per verificare la ritrovata unità

Il Pd siciliano ha un nuovo segretario regionale. Si tratta del il deputato regionale Anthony Barbagallo sostenuto dalle due correnti dalle aree di Concetta Raia a Catania, Antonello Cracolici e Giuseppe Lupo capogruppo all’Ars.

In pratica era rimasto l’unico candidato: “All’inizio di marzo l’emergenza Coronavirus aveva interrotto la fase congressuale del partito regionale, con ripercussioni anche a livello provinciale e locale, adesso ci sono le condizioni per riprendere il cammino: il partito ha messo a disposizione una piattaforma online dove da domani, per le prossime due settimane, svolgeremo i congressi dei Circoli via web: subito dopo insedieremo le assemblee provinciali e l’assemblea regionale”- ha detto Alberto Losacco che in questi mesi ha svolto il compito commissario regionale del PD in Sicilia.

Secondo versioni palermitane il partito ha trovato un percorso unitario che si riconosce attorno alla mozione congressuale ‘Nuovo Corso’ di Anthony Barbagallo”.



Antonio Ferrante, anch’egli inizialmente in corsa per la segreteria, ha infatti ritirato la sua candidatura scegliendo di sostenere il percorso unitario e, dunque, Anthony Barbagallo. “Oggi più che mai – ha affermato Ferrante – dobbiamo restituire ai nostri sostenitori ed alla Sicilia un partito ed una classe dirigente in grado di dare una nuova prospettiva all’isola”.





Le riunioni online vedranno impegnati gli oltre 300 Circoli della Sicilia per l’elezione dei segretari locali, dei segretari provinciali e dei delegati all’assemblea regionale.

“Assumo la responsabilità di guidare il mio partito con la passione, l’impegno quotidiano e la determinazione di sempre – ha affermato in n una nota stampa il neo segretario -. parteciperò alle riunioni online dei Circoli e degli organismi locali. Saranno settimane di confronto e dialogo per alimentare quel laboratorio di idee indispensabile per costruire l’alternativa ad un governo regionale sempre più inadeguato a guidare la Sicilia.



Saranno ora i congressi provinciali dei prossimi giorni a verificare questa ritrovata unità. Da quello che si apprende non tutto potrebbe filare liscio e già si annunciano possibili abbandoni eccellenti. Vedremo