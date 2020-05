Tribunale Marsala: ripresa graduale delle attività seguendo le regole sanitarie

Il Presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa, con i decreti n. 60 e 61 del 6.5.2020, ha rispettivamente previsto la regolamentazione per la ripresa graduale dell’attività giudiziaria presso il Tribunale di Marsala e gli Uffici del Giudice di Pace del circondario.

Nei citati decreti è prevista, altresì, la regolamentazione da adottare all’interno degli uffici giudiziari in relazione alle esigenze sanitarie per il personale e l’utenza, per l’utilizzo delle aree comuni e delle aule di udienza, per l’uso dell’ascensore e per l’ingresso.

I decreti sono stati inviati al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Marsala e sono affissi e messi a disposizione dei cittadini all’ingresso del Palazzo di Giustizia di Marsala.