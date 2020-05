Marsala: da lunedì il rilascio tessere per servizio bus gratuito anziani e disabili

L’Avviso per le nuove modalità di richiesta e rilascio delle tessere per il trasporto urbano – servizio gratuito per anziani e disabili – è online sul sito istituzionale alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30028.

Qui è pure possibile scaricare il modulo per la presentazione dell’istanza che, tenuto conto del momento emergenziale, gli interessati dovranno inviare alla mail sciacca.mariaeugenia@comune.marsala.tp.it.

Successivamente, occorrerà chiamare i numeri 0923993358 oppure 0923993872 – da lunedì a venerdì, ore 9/13 – e fissare un appuntamento per il ritiro della tessera, portando con sé la foto che dovrà essere applicata sulla stessa.

Anziani e disabili che non hanno la possibilità di inviare la domanda per mail, possono concordare telefonicamente (stessi numeri) un appuntamento nei competenti Uffici dell’Anagrafe (via Garibaldi) o dell’Autoparco (c.da Ponte Fiumarella).