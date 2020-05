Trapani, l’opposizione invita il sindaco a dimettersi

“I Coordinamenti comunali della città di Trapani della Lega, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima e Forza Italia che in Consiglio rappresentano l’opposizione, hanno diffuso un documento che condanna l’operato del sindaco Giacomo Tranchida.

“In questi giorni sono pervenute alla nostra attenzione diverse segnalazioni da parte di cittadini che denunciavano il contegno del primo cittadino di Trapani, Giacomo Tranchida, autore di talune esternazioni che, in alcuni casi apparivano “deliranti” in altri offensivi, in spregio a qualsiasi forma di garbo istituzionale, di comprensione delle difficoltà della cittadinanza – specie in questo periodo – conclamanti il suo disprezzo del dissenso.

Ci si rivolge allora al Consiglio Comunale – vogliamo evitare i reprimenda notturni del sindaco – affinché sia coerente col voto d’approvazione della “mozione antifascista” ritenendo lor signori, con quel provvedimento, di condannare, ora per allora, il disprezzo del dissenso, la volontà di censurarlo, la capillarità della sua esecuzione, nel qual caso tentato con formule più moderne, segnatamente con messaggi privati sul social network “messenger” che pure alcuni dei destinatari, legittimamente, hanno pubblicato sul proprio profilo online.

Siano coerenti e chiedano con noi le dimissioni del Sindaco Tranchida e se questi dovesse disattenderle propongano mozione di sfiducia, estromettendolo da un ruolo che sta usurpando perché chiunque disprezza la sintassi e la grammatica democratica non può ricoprire incarichi istituzionali di così alto prestigio e onore.

Tranchida non è nuovo ad atteggiamenti simili, infatti, le sue pubbliche affermazioni nei confronti di cittadini, di avversari, ecc… lo hanno reso macchiettistico ma adesso basta, rintracciare ad orari notturni alcuni cittadini per inviargli messaggi, ribadiamolo, offensivi o apparentemente deliranti, è un contegno che non può essere tollerato. Il centro destra, pertanto, invita il sindaco Tranchida a dimettersi perché l’intolleranza verso i propri cittadini, spesso beffeggiati con farlocche iniziative propagandistiche, senza aver realizzato nulla del tanto decantato programma “Cambia – menti”, non è concessa a nessuno men che meno a lui perché la critica politica, anche aspra, è elemento essenziale del dibattito democratico, del controllo dei cittadini sull’operato degli eletti e noi lo difenderemo a spada tratta, che a Lei, signor Sindaco, piaccia o no”.