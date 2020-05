Nel mese di aprile Petrosino è stato uno dei pochi comuni con zero contagi e i cui cittadini sono stati elogiati dal sindaco Gaspare Giacalone, in quanto sono rimasti diligentemente a casa, seguendo scrupolosamente le restrizioni previste per l’emergenza Coronavirus.

Ma c’è di più. Nonostante il difficile momento, Petrosino ha raggiunto il 78% di raccolta differenziata. “Ottimo lavoro anche da parte degli operatori della raccolta dei rifiuti”, dice il sindaco nel suo messaggio Facebook.