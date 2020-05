Dati Coronavirus 6 maggio: oltre 6mila malati in meno, il rapporto casi-tamponi è di 1 su 44,5

Il terzo giorno di ‘fase 2’ prosegue con dei numeri molto molto positivi. Si riduce notevolmente il dato dei contagi, i guariti arrivano a 8mila in un giorno anche se c’è un aumento di deceduti. Perchè, purtroppo, mentre alcune regioni iniziano a respirare, la Lombardia non riesce ad arrestare la sua corsa epidemica. Questo indicativamente emerge dal bollettino dell’emergenza Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile ed aggiornato ad oggi, 6 maggio 2020.

E’ incredibile vedere oggi le due curve, guariti e totale attuali positivi che si toccano:

Gli attuali positivi scendono a 91.528, i nuovi contagi rilevati sono 1.444 e c’è stato un calo di malati pari a 6.939 unità. Del totale attuali positivi, 1.333 persone sono ancora in terapia intensiva (94 in meno rispetto a ieri), 15.769 persone sono ricoverate (501 in meno rispetto a ieri) e in 74.426 (-6344 unità in meno) sono in isolamento domiciliare.

In 24 ore sono guarite 8.014 persone, portando il totale a 93.245 unità. Invece si è registrato un aumento dei deceduti: +369 per un totale di 29.684 morti. Qui il dato più alto proviene sempre dalla Lombardia, in cui si registra il 52,9% dei nuovi contagi.

Oggi sono stati fatti 64.263 tamponi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 44,5 tamponi fatti, il 2,2%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 214.457.