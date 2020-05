Dati Coronavirus 4 maggio: i positivi scendono a meno di 100mila

Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile non terrà più conferenze stampa dal Dipartimento ma il bollettino sull’emergenza Coronavirus verrà sempre aggiornato come oggi, con i dati del 4 maggio 2020.

Gli attuali positivi sono in totale 99.980, con 1.221 nuovi contagiati; mentre i malati calano di ulteriori 199 unità. Del totale positivi, 1.479 si trovano in terapia intensiva (22 rispetto a ieri), 16.823 persone sono ricoverate (419 in meno) e 81.678 persone si trovano in isolamento domiciliare.

I nuovi guariti sono 1.225 raggiungendo un totale di 82.879 e i deceduti oggi sono 195.

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati resta molto basso, per la precisione di 1 malato ogni 30,8 tamponi fatti, il 3,2%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 211.938.