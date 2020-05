Coronavirus nel trapanese, stabile il numero di positivi, ricoveri, decessi e guariti

Pressochè identico a ieri il quadro fornito dall’Asp di Trapani a proposito dell’emergenza Coronavirus sul territorio. Al netto di decessi e guarigioni, i positivi sono attualmente 56

così distribuiti: Alcamo 13; Campobello di Mazara 3; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 2; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 8; Valderice 5.

Resta stabile il numero dei decessi (5), quello dei ricoveri al Covid Hospital di Marsala (4, con uno in Terapia Intensiva) e dei guariti (62) comprensivi dei negativizzati dopo isolamento domiciliare (48) e dei dimessi dopo ricovero ospedaliero (14, tra Marsala e Trapani) che hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni.

Va detto che nelle ultime 24 ore non sono stati effettuati nuovi tamponi, né test sierologici.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana (62 vs 92) è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.