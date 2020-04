Pd: “Il centro destra vuole commissariare i comuni in attesa del voto per gestire nomine e incarichi”

“In queste ore, il governo regionale ha messo in opera un vero e proprio “scippo” in danno dei comuni siciliani – lo afferma il deputato Antony Barbagallo -con il parere del governo l’Ars ha bocciato l’emendamento del PD che prevedeva la salvaguardia dei progetti muniti di ‘decreto di accertamento in entrata’”.

Secondo l’esponente del Partito Democratico la maggioranza della maggioranza punta anche a quelle risorse con un capitolo già istituto e con un destinatario specifico.

“Per completare l’ opera le menti illuminate del centrodestra siciliano hanno annunciato un emendamento al ddl di rinvio del voto, che punta a commissariare gli oltre 60 Comuni siciliani per i quali era previsto il voto a maggio. Insomma così il golpe è completo – afferma ancora Anthony Barbagallo -. Anziché ringraziare i sindaci per quello che stanno facendo in questo momento così delicato il centrodestra pensa di commissariarli al fine di gestire nomine e incarichi in vista della prima tornata utile”