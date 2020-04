La Regione stanzia tre milioni per gli asili paritari

Nidi e scuole dell’infanzia siciliani possono contare su uno stanziamento straordinario in finanziaria di tre milioni di euro per far fronte all’ interruzione dei servizi educativi a causa del Covid-19.

“In commissione bilancio dell’Ars – afferma Eleonora Lo Curto – abbiamo approvato una norma che sostiene i nidi e scuole della fascia 0-6 anni. In questo modo, i gestori soprattutto quelli delle paritarie, potranno contare su risorse che compensano il mancato incasso delle rette mensili.

Si tratta di un segnale importante per sostenere tante imprese che operano in Sicilia nel settore dei servizi per l’infanzia. Con il via libera a questa norma il governo Musumeci ha recepito anche una mozione che avevo presentato insieme al collega Figuccia per sostenere l’intero comparto della scuola. Tant’è che in II commissione siamo riusciti ad emendare l’articolo 5 della legge di stabilità prevedendo misure e fondi per la pubblica istruzione e la formazione professionale, che avremo modo di illustrare nei prossimi giorni”.