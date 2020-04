Torna in videoconferenza a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala

Mercoledì 29 aprile prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale di Marsala.

La riunione prevista per le ore 16.30 avrà luogo in videoconferenza e consta di 52 punti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti più importanti che i consiglieri saranno chiamati a trattare spicca la relazione relativa alle opere di messa in sicurezza del porto di Marsala. Sicuramente, pur non essendo all’ordine del giorno i consiglieri solleveranno la questione relativa alla mancata realizzazione del porticciolo turistico come da progetto della società Myr.

Altro argomento che approda quasi in sordina in Consiglio è quello relativo alla scuola comunale dell’infanzia Guido Baccelli della quale si propone il passaggio al sistema scolastico statale.

Poi diversi ordini del giorno, atti d’indirizzo e mozioni.