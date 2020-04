Dati Coronavirus 20 aprile: per la prima volta scendono i positivi, 1822 i guariti

Torna la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, appuntamento che si tiene adesso il lunedì e il giovedì ore 18 per aggiornare il bollettino ad oggi, 20 aprile 2020.

Per la prima volta scendono i positivi: il totale complessivo è di 181.228 e i nuovi contagiati sono 2.256, mentre gli attuali positivi sono 108.237, ovvero 20 unità in meno. Segnale estremamente incoraggiante.

Degli attuali positivi, 2.573 si trovano in terapia intensiva (62 in meno rispetto a ieri), 24.906 sono ospedalizzati (127 unità in meno rispetto a ieri) e 80.758 è in casa in isolamento obbligatorio, ovvero il 75%. Per quanto riguarda la terapia intensiva è il dato più basso da un mese a questa parte, tanto che l’ospedale milenese Niguarda ha liberato una terapia intensiva e addirittura il Pronto Soccorso di Bergamo è stato fotografato vuoto per la prima volta dall’inizio della pandemia.

I nuovi guariti oggi sono 1.822 per un totale di 48.877. Nell’ultimo mese è stato dimesso il 90% dei pazienti. Mentre i morti sono 454. Oggi sono stati fatti 41.483 tamponi, non tantissimi (ieri 50.708). Ma il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,4 tamponi fatti, il 5,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 5,7%, quindi resta sui minimi.

“Sono pronti due bandi – afferma infine Borrelli – uno per i medici e un altro per migliaia di operatori sanitari che andranno a prestare servizio in residenze assistenziali, case di riposo, per disabili, ecc.”.

Tutti i dati attualmente sono positi per uscire fuori dal Coronavirus. L’unico da monitorare ancora è il dato dei deceduti.