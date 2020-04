I passeggeri di Costa Deliziosa: “Grazie Marsala!” – IL VIDEO

“Questa è una città che i miei occhi vorranno vedere…grazie Dio, perchè Dio non lascia mai da solo il suo gregge”

Su facebook una passeggera della Costa Deliziosa, imbarcazione che ha stazionato per un paio di giorni nelle acque antistanti lilybeo, ha fatto una “diretta” sul proprio profilo personale. Prima fa una panoramica all’interno della nave e inquadra altri passeggeri, invitandoli a ringraziare Marsala. Poi inquadra proprio Marsala in lontananza e si lascia andare a dei pensieri in cui ringrazia la città e i suoi cittadini, quei pensieri che forse sono la miglior risposte ad un certo astio che alcuni (per fortuna non tanti) hanno manifestato sui social nei confronti dei “presunti” pericoli a cui la presenza della nave ha esposto la città.