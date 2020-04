Dati Coronavirus 11 aprile: 4.694 contagi, oltre 2mila guariti e 619 morti

Consueto appuntamento con la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che anche oggi ha diramato il bollettino sull’emergenza Coronavirus, aggiornato all’11 aprile 2020.

Alla luce della nuova comunicazione, Borrelli ha specificato che gli attuali positivi in totale sono 100.269 con un incremento rispetto a ieri di di 1.996 casi. Di questi 3.381 si trovano in terapia intensiva (116 in meno rispetto a ieri), 28.144 (ovvero 98 in meno rispetto a ieri) sono ospedalizzati con sintomi e il 69%, ovvero 68.774 sono in isolamento obbligatorio in casa. Se il dato della terapia intensiva vede una diminuizione di posti, è evidente che dipende ancora dall’alto numero di morti. Ma questo viene compensato dai ricoveri che si liberano e che non entrano, così come dal dato percentuale di chi è in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi.

I guariti sono 2.079 in più, con un totale di 32.534. Da lunedì sono guariti e sono stati dimessi 10.719 pazienti. I morti invece sono sempre tanti: +619.

Quello che preoccupa però è il dato dei nuovi contagi, diverso dal dato nuovi positivi, come abbiamo detto più volte. I nuovi contagiati di oggi sono 4.694, un numero ancora molto alto che porta la curva a non abbassare. Il totale contagiati dall’inizio della pandemia Covid-19 è di 152.271, comprensivo quindi di attuali positivi, guariti e deceduti.

I tamponi attualmente fatti, dice infine Borrelli, sono 963.473, 16.659 in più di ieri.