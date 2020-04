Coronavirus a Valderice, altri tre casi

Altri tre casi di Coronavirus a Valderice si aggiungono a quelli già emersi nei giorni scorsi. Questa mattina, con una nota pubblicata sulla propria pagina facebook, il sindaco valdericino ha comunicato: “In queste ultime ore mi hanno aggiornato dall’ Asp di Trapani, che altri tre nostri concittadini, i quali già si trovavano in quarantena preventiva, sono risultati positivi al Covid 19. Siamo ancora in piena battaglia, contro questo maledetto virus, oggi più che mai, abbiamo tutti l’ obbligo di non abbassare la guardia, dobbiamo essere ancora più attenti nel rispettare le misure restrittive imposte, questo è l’ unico modo per contenere l’ indice del contagio ed uscirne prima possibile”.

Sono in tutto 12 i tamponi risultati positivi a Valderice dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.