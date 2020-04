I Garibaldi’s watchers dell’ITC di Marsala contribuiscono alla newsletter di Europe Direct Trapani

I Garibaldi’s watchers, team ASOC del Commerciale (ITET) “G. Garibaldi”, continuano le loro attività nonostante il periodo di emergenza da Coronavirus e, anzi, rilanciano partecipando alla realizzazione della newsletter del centro Europe Direct Trapani.

Parlare di Europa, in questo momento, assume un’importanza ancora maggiore, in quanto è fondamentale ricordare le motivazioni profonde del nostro stare insieme. La scelta coraggiosa fatta da poche Nazioni settanta anni fa, producendo stabilità e sviluppo, ha consentito a tutti noi di vivere in pace e nel benessere economico.

Oggi più che mai, nel difficile momento che stiamo attraversando, occorre uno scatto in avanti, per rispondere agli sterili egoismi nazionali con la costruzione di una compiuta identità europea.

Molti di noi giovani, sviati da un dibattito pubblico basato su egoismi e falsato da fake news, conoscono poco il cammino dell’Europa e le sue Istituzioni; perciò abbiamo deciso di diventare soggetti attivi della comunicazione comunitaria, contribuendo alla divulgazione di corrette informazioni attraverso “Europa in azione”.