In Provincia di Trapani 97 casi totali e 7 persone guarite

Dopo i dati regionali arrivano quelli diffusi dall’Azienda Sanitaria Provinciale. Il totale casi positivi in Provincia, attualmente è di 97

che sono così distribuiti:

Alcamo 18 ; C/Vetrano 8; Erice 5; Valderice 8; Marsala 9; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 12; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3; Gibellina 1.

Il totale dei tamponi effettuati è di 2.136 ovvero +150 rispetto a ieri.

I ricoverati attuali sono 17 negli ospedali Covid-19, in particolare al Sant’Antonio Abate sono 9, al “Paolo Borsellino” di Marsala 8 di cui 3 in terapia intensiva, uno in terapia sub-intensiva e negli altri reparti 4 ricoverati.

I decessi sono fermi a 4 mentre ci sono 7 guariti: 5 sono stati dimessi dal nosocomio marsalese, di cui 2 oggi stesso; uno è stato dimesso dall’ospedale di trapani e uno negativizzato in isolamento domiciliare. I dimessi da Covid-hospital sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

L’eventuale differenza con il dato relativo ai casi positivi riportato dalla Regione siciliana – spiegano dall’Asp – è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.