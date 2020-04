Aldo Rodriquez (M5S): “Controllare gli elenchi dei beneficiari del bonus spesa”

Sulla determina relativa all’assegnazione del bonus spesa in favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dall’attuale situazione emergenziale, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Aldo Rodriquez, interviene con una nota indirizzata al dirigente del settore Affari generali, al presidente del Consiglio comunale e alle massime autorità provinciali.



“Considerato che – scrive gli esponente pentastellato – al fine di tutelare gli uffici da qualsivoglia ingerenza esterna, è opportuno dare quanta più trasparenza possibile a tutte le procedure messe in atto per

individuare i soggetti beneficiari dei buoni spesa.



Considerato che il diritto alla privacy dei soggetti beneficiari potrebbe essere in contrasto con l’obbligo alla trasparenza cui sono soggetti gli Enti pubblici; chiedo che gli elenchi dei beneficiari, con anagrafica degli stessi, ad ogni aggiornamento siano inviati al Prefetto della Provincia di Trapani e al Questore di Trapani per quanto di loro competenza.

“Non si tratta di alimentare sospetti – ci ha detto il Consigliere comunale Aldo Rodriquez -. La mia è una richiesta che peraltro sia in provincia di Trapani che altrove i portavoce del Movimento hanno avanzato.

Nel caso di Marsala l’ufficio è chiamato ad assegnare diverse centinaia di migliaia di euro. Per evitare che qualche errore o peggio ancora che qualche “furbetto” possa avere accesso a delle somme che non gli spettano, sottraendole ad altri che ne hanno i requisiti, io propongo ad altri organismi di fare eventuali ulteriori verifiche”.

Il Consigliere preannuncia che solleverà la questione nella seduta di Consiglio prevista per martedì 7 aprile.