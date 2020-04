Coronavirus: in provincia di Bergamo spesa a sessi alterni

Fare la spesa a ‘sessi alterni’: è questa l’ultima novità che arriva da Canonica d’Adda, in provincia di Bergamo. Nel paese di neanche 5mila anime da oggi c’è una nuova regola. Oltre all’obbligo di mascherine o foulard per coprire naso e bocca come imposto da regione Lombardia, da qualche ora si può uscire da casa per gli acquisti di prima necessità solo a giorni alterni: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica gli uomini; martedì, giovedì e sabato le donne.

“Lo abbiamo fatto per meglio gestire gli ingressi nei nostri negozi di alimentari a cui arrivano anche i cittadini dei Comuni vicini, avremmo rischiato di avere troppi assembramenti. Così facendo i controlli da parte delle forze dell’ordine sono immediati. Non c’è bisogno di chiedere documenti per le verifiche che richiederebbero molto più tempo” spiega il sindaco di Canonica d’Adda, Gianmaria Cerea. Il decreto del governo consente di lasciare il proprio paese, solo per reperire generi alimentari di prima necessità che risultano introvabili.

A qualcuno questo divieto è apparso strambo, tanto che su Facebook c’è chi ironizza: “Ottima idea per organizzare le scappatelle extra matrimoniali”.

In provincia di Milano è la data di nascita che dice quando mettersi in coda. È il caso di Solaro che conta poco più di 14mila abitanti. Qui i cittadini nati dall’1 al 10 del mese possono fare la spesa il lunedì e il giovedì, quelli della decade successiva il martedì e il venerdì. Chi è nato dal 20 al 31 del mese invece dovrà aspettare il mercoledì e il sabato. A Cerro Maggiore invece si gioca a pari e dispari. Qui si va in base al numero della carta d’identità: se è pari si va i giorni pari del mese, se è dispari in tutti gli altri.

I 36mila abitanti di Bollate, alle porte di Milano, da qualche giorno vanno a fare la spesa in base alla loro iniziale. E ogni giorno si fa l’appello fuori dai supermercati. Quelli con il cognome che inizia per a A e B possono andare il lunedì mattina invece quelli con C e D il lunedì pomeriggio. E così via per tutta la settimana fino alla Z che è il sabato.