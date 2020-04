Coronavirus e animali: proteggerli dai pazienti affetti da Covid-19

Coronavirus e animali: a fare chiarezza è l’Istituto superiore di Sanità che sul suo sito mette nero su bianco che gli animali domestici “sono suscettibili a SARS-CoV-2”. In pratica, possono essere contagiati. Motivo per cui l’Iss spiega come sia importante proteggerli dai pazienti affetti da COVID-19, limitando la loro esposizione al coronavirus. “Fino al 2 aprile sono solamente 4 i casi documentati – si legge sul sito -: in ognuno di questi all’origine dell’infezione vi sarebbe la malattia dei loro proprietari affetti” dal virus.

L’Iss spiega che i risultati degli studi sperimentali effettuati in laboratorio su alcune specie domestiche hanno confermato la suscettibilità del gatto, del furetto e, in misura minore, del cane all’infezione. Nei due cani e nel gatto osservati ad Hong Kong, l’infezione si è evoluta in forma asintomatica. Il gatto descritto in Belgio ha, invece, sviluppato una sintomatologia respiratoria e gastroenterica a distanza di una settimana dal rientro della proprietaria dall’Italia. L’animale ha mostrato anoressia, vomito, diarrea, difficoltà respiratorie e tosse ma è andato incontro a un miglioramento spontaneo a partire dal nono giorno dall’esordio della malattia.