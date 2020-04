Dati Coronavirus 3 aprile 2020: positivi in calo, 1.480 guariti ma i morti ancora 766

Il Dipartimento della Protezione Civile italiana, dirama, tramite il capo Angelo Borrelli, il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus, aggiornato ad oggi, 3 aprile 2020.

La curva scende e si mantiene stazionaria, ciò è positivo. I nuovi positivi scendono, oggi sono +2.339, portando il totale a 85.388 attuali contagiati in tutta Italia, di cui 4.068 si trovano a lottare tra la vita e la morte in terapia intensiva, 28.741 sono ospedalizzati nei vari reparti dei presidi Covid-19 e 52.572, ovvero il 62% (percentuale in crescita ogni giorno di un punto) che è in casa con sintomi lievi o senza sintomi.

I guariti sono ancora alti, si registra un +1.480 per un totale di 19.758; ma il dato dei deceduti con Coronavirus non vuole ancora scendere: anche oggi 766 morti.

Continuano gli spostamenti fuori dalla Lombardia con il metodo a Cross, oggi 9 pazienti in più tasferiti in altre regioni, per un totale di 114 ricoverati. Di questi 74 hanno il Coronavirus e 40 hanno altre malattie e 38 sono stati trasportati e ricoverati in Germania.

Borrelli inoltre ha ricordato che domani è in arrivo la task force dei nuovi infermieri che presteranno servizio nelle regioni più colpite: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Marche, Valle d’Aosta e Trentino. Poi il numero uno della Protezione Civile precisa: “C’è solo finora una data specifica come termine ultimo: il 13 aprile. Dopo, in base alla situazione contagi si vedrà il da farsi. Ieri alcune mie parole sono state travisate”. Il riferimento è alla frase che alcuni organi di stampa hanno riportato: “Gli italiani passeranno il 1° maggio in casa”, che al momento quindi non è accertato e veritiero.