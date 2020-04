A Campobello attivato un supporto di ascolto

A Campobello di Mazara, in questo periodo di emergenza coronavirus, la Caritas dell’Unità pastorale ha rimodulato i servizi offerti, in collaborazione con la Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas diocesana). Ora è anche attivo un supporto di ascolto e accompagnamento spirituale, chiamando al numero 0924202901, il martedì e venerdì, dalle 18 alle 19. È attivo anche un servizio di consegna spesa a domicilio. La Caritas dà supporto anche alle famiglie che, a causa dell’emergenza coronavirus, hanno dovuto chiudere l’attività e si trovano senza una fonte di reddito. Per richiedere sostegno o anche per sostenere le opere caritatevoli, si potranno chiamare le operatrici: Rossella Leone, 3247911004, Enza Lupo, 3297147414 e Teresa Accardi, 3272370002. In paese – grazie al progetto “Lotta allo spreco”, promosso dalla Fondazione San Vito Onlus – vengono anche distribuiti i prodotti freschi prossimi alla scadenza che dona l’Eurospin.