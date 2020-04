Coronavirus in Sicilia: 1718 i tamponi positivi, 568 i ricoveri

Rallenta la progressione del Coronavirus in Sicilia. Nell’ormai consueto report delle 17 che contiene i dati trasmessi dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale, emerge che i casi positivi ad oggi sono 1718 (+71 rispetto a ieri), mentre le persone contagiate sono 1544 (+52). Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 16.836.

Chiaramente, sarebbe prematuro fare ipotesi ottimistiche sul trend delle prossime giornate, ma la notizia che i “positivi” siano aumentati in misura minore rispetto alle giornate precedenti è comunque un segnale confortante rispetto alle previsioni di qualche giorno fa.

Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti attualmente in ospedale sono 568 (7 in meno di ieri), di cui 72 in terapia intensiva (0), mentre 976 (+59) sono in isolamento domiciliare, 86 guariti (+12) e 88 deceduti (+7).