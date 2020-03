Allenarsi a casa. Il workout di Arnold Schwarzenegger

Schwarzy ci invita ad allenarci insieme a lui: “Stay at home, stay fit”!

Nonostante la quarantena forzata, per tutti quelli che sentono il bisogno di rimanere attivi, ci pensa Arnold Schwarzenegger.

L’attore 72 enne ha deciso di condividere i suoi allenamenti per aiutare tutti a mantenersi in forma.

Sui social Schwarzenegger è una vera e propria star e stavolta ha condiviso un dettagliato programma di workout adatto ad ogni età e ad ogni forma fisica. Qualche giorno fa in un video, diventato subito virale, invitava tutti a rimanere a casa, ora però invita a stare a casa, ma ad allenarsi.

Il programma di allenamento si chiama “no-gym” e risale a quando Schwarzy era un giovane campione del culturismo. L’attore con questa iniziativa vuole supportare i fan che si sono rivolti a lui preoccupati per la situazione.



L’allenamento prevede esercizi a corpo libero e con pesi ed è studiato sia per i principianti, che troveranno meno ripetizioni, sia per gli esperti che dovranno farle tutte, senza sconti.

Il workout proposto da Schwarzy è il seguente:

Flessioni: Principianti: 25 ripetizioni – Esperti: 50.

Dips tra due sedie: Principianti: 20 ripetizioni – Esperti: 50.

Row tra due sedie: Principianti: 30 ripetizioni – Esperti: 50.

Addominali: Principianti: 30 ripetizioni – Esperti: 100.

Sollevamenti bent-leg: Principianti: 25 ripetizioni – Esperti: 50.

Rotazioni del tronco: Principianti: 25 ripetizioni – Esperti: 50.

Squats: Principianti: 25 ripetizioni – Esperti: 50-70.

Sollevamenti polpaccio: Principianti: 25 ripetizioni – Esperti: 50.

Chin-ups: Principianti: 10 ripetizioni – Esperti: 30.